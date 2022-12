A Polícia Militar do Amazonas afastou oito policiais da Rocam (Ronda Cândido Mariano) suspeitos de chacina que ocorreu nesta quarta-feira (21) em Manaus. Dois homens e duas mulheres foram mortos a tiros e corpos.

Os quatro corpos foram encontrados em um veículo em um ramal na AM-010 (Manaus/Itacoatiara).

As vítimas foram identificadas como Diego Máximo Gemaque, de 33 anos, e Lilian Daiane Máximo Gemaque, 31 anos, que eram irmãos. As outras vítimas é o casal Alexandre do Nascimento Melo, 29 anos, e Luciana Pacheco da Silva, 22 anos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o veículo modelo Ônix branco, que estava as vítimas, sendo abordado por policiais da Rocam. Nas imagens também é possível ver Lilian e Luciana encostadas na parede de uma residência.

Em nota, a Polícia Militar informou que ao ver as imagens da abordagem decidiu afastar os policiais.

Leia a nota da PM

Após tomar conhecimento das imagens da abordagem da Rocam que circulam na internet, o Comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) determinou à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) a imediata instauração de um procedimento investigatório para apuração dos fatos. Para efeitos de plena transparência, os policiais foram afastados de suas funções até que se concluam as investigações.

Pai de uma das vítimas

Na noite desta quarta-feira (21), o pai de Alexandre, o sargento da Polícia Militar Alessandro da Silva Melo, foi até a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros registrar o desaparecimento do filho.

Segundo ele, primeiro recebeu uma ligação informando que o filho estava preso e logo em seguida ligaram novamente informando que tinham encontrado o corpo de Alexandre do Nascimento Melo.

“A primeira informação que chegou pra mim foi que disseram: ‘olha, teu filho está preso’. Ai eu falei: ‘tá bom né, se ele está preso vamos ver o que acontece’”, disse. “Eu estava me arrumando para ir olhar o que tinha acontecido e ai já me ligaram dizendo outra situação. Olha encontraram o corpo deles lá no ramal na AM-010, estrada de Manaus-Itacoatiara”.

De acordo com o sargento, no momento em que ele estava no IML reconhecendo os corpos começaram a chegar imagens da abordagem para ele. “Enquanto eu estava resolvendo a situação de reconhecimento e documentação, começou a chegar vídeos que ele [Alexandre] tinha sido abordado por policiais da Rocam. Nesse vídeo aparece, dá pra ver minha nora [Luciana], e foi a última vez que ele foi visto, nessa viatura”, disse o pai de uma das vítimas.

O Comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) determinou à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) a imediata instauração de um procedimento investigatório.

