Manaus – Ele voltou! O técnico Aderbal Lana assinou contrato com o São Raimundo e será o comandante do Tufão da Colina na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. O acerto entre clube e treinador foi assinado na noite desta terça-feira (5), após reuniões entre a diretoria são raimundense e o profissional, que se sagrou vice-campeão estadual no último final de semana dirigindo a equipe do Princesa do Solimões.

Aderbal Lana retorna ao clube onde fez história após 19 anos. O técnico de 75 anos tem passagem vitoriosa pelo Tufão nos 1990 e início dos anos 2000, onde conquistou três edições da Copa Norte, além do tri do Estadual de 1997/98/99. Além de ser responsável por montar um super time, até hoje lembrado no coração da torcida alviceleste.

“Muito feliz e emocionado pelo retorno. Vamos trabalhar e fazer grandes jogos”, afirmou Lana na sua primeira declaração ao retornar ao clube.

São Raimundo e Aderbal Lana vinham mantendo conversas mesmo antes do fim do Campeonato Amazonense. Após o término da competição, a diretoria do clube chegou a um acordo e selou o retorno do treinador.

“Um momento muito significativo para o clube. Ele acreditou no projeto apresentado pela diretoria e daremos todo o suporte para que ele faça, mais uma vez, um grande trabalho com o Tufão”, comemorou o diretor de futebol do Tufão, Rodrigo Guedes.

Aderbal Lana fará sua reestreia no comando do clube contra o São Raimundo, de Roraima, na Série D deste ano. A partida será em Manaus, no dia 16 ou 17 deste mês, em local e horário ainda a ser definido pela CBF.

