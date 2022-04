Avalie o post

Manaus – Com o objetivo de transformar a Rua Barroso, localizada no Centro Histórico de Manaus, em uma via cultural e de fomento ao empreendedorismo, o Casarão de Ideias anunciou, na última semana, o evento “Te Encontro na Barroso”, que busca proporcionar uma experiência diferenciada por meio da arte, do entretenimento e de novos negócios no Centro de Manaus. A ocupação está marcada para ocorrer no dia 24 deste mês, das 16h às 22h.

Para compor os atrativos da ocupação, o Casarão abriu um chamamento público para todos aqueles expositores que tenham interesse em apresentar seus produtos e/ou inovações.

“A ideia é fomentar novos negócios em um ambiente cultural no Centro da cidade. Todos os inscritos irão passar por uma curadoria que irá avaliar acabamento, inovação, ousadia e criatividade”, informa João Fernandes, diretor do espaço cultural e organizador do evento.

Cada empreendedor poderá participar com um produto e caberá à comissão de seleção escolher quantas ideias no total serão selecionadas para participar do espaço de inovação e informar o valor do investimento. A curadoria entrará em contato com os projetos selecionados até o dia 11 de abril para repassar todas as informações necessárias sobre seleção, investimento e o espaço.

“Com essa retomada da economia, queremos incentivar os empreendedores e criadores de Manaus a tirarem suas ideias do papel e transformá-las em realidade e fonte de renda. Sem falar, claro, da ocupação em si que será diferenciada e estará pronta para receber todos aqueles que gostam de cultura e empreendedorismo”, conclui Fernandes.

