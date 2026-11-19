O São Paulo enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Do MorumBIS, em São Paulo, em jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O São Paulo aparece na 10ª colocação, com 44 pontos somados em 34 partidas, na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe vem de um empate em 0 a 0 com o Corinthians. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Na tabela, o Fluminense está em 4º, com 57 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No jogo anterior, o time venceu o Vitória por 3 a 0, fora de casa. O desempenho recente soma duas vitórias e três derrotas em cinco partidas.

O retrospecto recente favorece o Fluminense, que venceu o último duelo por 2 a 1, em 16/05/2026.

Onde assistir São Paulo x Fluminense ao vivo

A partida entre São Paulo e Fluminense terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de São Paulo x Fluminense

O jogo está marcado para nesta quinta-feira (19), 19/11/2026, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Do MorumBIS, em São Paulo.

Escalações de São Paulo x Fluminense

As escalações oficiais de São Paulo e Fluminense costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada) Data e horário: 19/11/2026, às 21h30 (de Brasília)

19/11/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Do MorumBIS, em São Paulo

Estádio Do MorumBIS, em São Paulo Arbitragem: L. Casagrande

L. Casagrande Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.