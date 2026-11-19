O São Paulo enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Do MorumBIS, em São Paulo, em jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O São Paulo aparece na 10ª colocação, com 44 pontos somados em 34 partidas, na zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe vem de um empate em 0 a 0 com o Corinthians. Em cinco jogos recentes, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.
Na tabela, o Fluminense está em 4º, com 57 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. No jogo anterior, o time venceu o Vitória por 3 a 0, fora de casa. O desempenho recente soma duas vitórias e três derrotas em cinco partidas.
O retrospecto recente favorece o Fluminense, que venceu o último duelo por 2 a 1, em 16/05/2026.
Onde assistir São Paulo x Fluminense ao vivo
A partida entre São Paulo e Fluminense terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de São Paulo x Fluminense
O jogo está marcado para nesta quinta-feira (19), 19/11/2026, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Do MorumBIS, em São Paulo.
Escalações de São Paulo x Fluminense
As escalações oficiais de São Paulo e Fluminense costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (35ª rodada)
- Data e horário: 19/11/2026, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Do MorumBIS, em São Paulo
- Arbitragem: L. Casagrande
- Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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