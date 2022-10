Teve emoção até o fim. De virada, o São Paulo bateu o América-MG por 2 a 1, no Independência, nesta quinta-feira (6), pela 30ª rodada, em confronto direto por vaga na Libertadores. Aloísio abriu o placar para o Coelho, Calleri buscou o empate, e Alisson deu a vitória ao Tricolor, já no final do segundo tempo.

Desconsiderando jogos regionais, um dos confrontos mais vistos no Brasil este ano foi entre América-MG e São Paulo, que também se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil. E o Tricolor encerrará o ano como pedra no sapato do time mineiro, com três vitórias (duas no Brasileiro e uma na Copa do Brasil) e um empate (na Copa do Brasil), em quatro partidas contra o Coelho.

Implacável no futebol brasileiro, a “Lei do Ex” se fez presente no Independência. Aloísio abriu o placar para o América, logo aos nove minutos, e cumpriu com o prometido ao longo da semana: comemorou bastante. O atacante jogou pelo Tricolor em 2013, com 66 jogos e 21 gols. De lá, foi para o futebol chinês, de onde saiu este ano, chegando ao América.

Com a vitória, a segunda seguida como visitante — feito que não alcançava desde agosto —, o São Paulo chegou aos 40 pontos e ocupa a décima colocação. Já o América, que é um rival direto por uma vaga na Libertadores, soma dois pontos a mais e está na oitava posição.

O Tricolor volta a campo no domingo (9), quando recebe o Botafogo, no Morumbi, às 16h (horário de Brasília). Já o América-MG viaja ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, também no domingo (9), às 18h (horário de Brasília).

