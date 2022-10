Com gols de Víctor Cuesta e Tiquinho Soares, o Botafogo venceu o Avaí fora de casa na noite desta quinta-feira (6), e colou de vez no possível G-8 do Campeonato Brasileiro. Uma vitória de virada, em recuperação depois de o time da casa abrir o placar com Bissoli. Resultado que dá esperança aos alvinegros e aumenta o drama dos catarinenses, afundados na zona de rebaixamento.

O placar do jogo foi aberto em um lance polêmico. Aos 8 minutos, a cabine de vídeo viu pênalti em um toque de mão quando Júnior Santos deu carrinho para tentar tirar a bola de Bissoli. O comentarista Sandro Meira Ricci, da Central do Apito da TV Globo, concordou com a decisão de campo de anotar a penalidade.

A noite foi ainda mais especial para Gatito Fernández, que se tornou o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Botafogo. O paraguaio fez nessa noite a partida de número 188 pelo clube, superando a marca do companheiro Joel Carli. O camisa 1 fez partida segura e teve chance de se consagrar em uma especialidade, mas Bissoli levou a melhor na cobrança de pênalti no primeiro tempo.

Com o triunfo, o Glorioso sobe uma posição e chega ao nono lugar, com 40 pontos, apenas dois a menos que o América-MG, que fecha o G8, grupo das equipes que vão, ao menos, para a pré-Libertadores. Já o Avaí, com apenas 28 pontos, fica na 19ª e penúltima colocação.

O Avaí volta a campo no próximo próximo domingo (9), às 16h (horário de Brasília), quando visita o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia e no mesmo horário, o Botafogo será recebido pelo São Paulo.

