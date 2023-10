Depois de conquistar a Copa do Brasil e encerrar um jejum de vitórias no Brasileiro, o São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians neste sábado (30). No Morumbi, os visitantes até assustaram com um gol logo no começo da partida, de Romero. Com um time misto, porém, não conseguiram segurar os titulares do São Paulo. Calleri fez dois gols e virou a partida ainda no primeiro tempo.

O São Paulo chega aos 34 pontos, não ganha posição (ainda é o 10º), mas fica bem mais tranquilo com relação ao risco de rebaixamento, já que agora está a nove pontos do Bahia, o 17º. O Corinthians tem 30 pontos e perde posições: cai da 11º para a 12ª, mas a situação pode piorar até o fim da rodada.

O Corinthians é quem volta a campo primeiro: na terça-feira (3), faz a segunda partida das semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Fortaleza, fora de casa. Na ida, empatou em 1 a 1. No Brasileiro, recebe o Flamengo, no próximo sábado (7), em Itaquera. O São Paulo terá a semana de folga e volta a atuar no sábado (7) que vem, conta o Vasco, no Rio de Janeiro.

O post São Paulo vence o Corinthians de virada apareceu primeiro em Portal Você Online.