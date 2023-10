A obra do Complexo Viário, entre a rua Barão do Rio Branco e avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres), no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul, ganha ritmo com o verão amazônico para garantir mais mobilidade na capital amazonense.

A construção é fruto de um convênio entre Governo do Amazonas e Prefeitura, com investimento de R$ 49,6 milhões, sendo R$ 48,4 milhões do Estado, e R$ 1,1 milhão de contrapartida do Município.

O investimento faz parte de uma parceria firmada, em 2021, entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, por meio da qual o Governo do Estado está repassando R$ 700 milhões para o Município realizar diversas obras em Manaus.

A gestão do convênio do Complexo Viário está sendo feita pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), e as obras executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A intervenção viária deve desafogar o trânsito de Manaus, sobretudo, nessa área da avenida das Torres, onde há um intenso fluxo de veículos na região.

A obra contempla a implantação de uma passagem de nível da rua Barão do Rio Branco sobre a avenida Governador José Lindoso, com duas alças de acesso, assim como a adequação de dois retornos na avenida Governador José Lindoso e uma adequação viária no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a Avenida Timbiras.

Será feita a implantação de uma nova via de acesso da avenida Timbiras para a avenida Governador José Lindoso, que vai garantir fluidez ao tráfego de veículos e caminhões.

“A obra vai trazer mais fluidez e mobilidade para Manaus, principalmente, nessa área em que se tem muita movimentação de carros e transporte de cargas, pois essa via tem ligação com o Distrito Industrial, e com os anéis leste e sul”, disse o subcoordenador de engenharia da UGPE, João Benayon.

Serviços

O trecho que inclui a adequação do retorno em frente à loja Pemaza, já foi concluído. Nessa etapa foram feitos o alargamento da pista de aceleração e desaceleração; pavimentação; meio-fio, sarjeta e calçada. Entre a interseção da rua Barão do Rio Branco com a avenida Governador José Lindoso, os serviços estão com 55% de execução; e na região do retorno em frente à entrada da rua Barão do Rio Negro, os serviços estão em andamento com a demolição da calçada, sarjeta, drenagem, entre outros.

Emprego e renda

Além do benefício da mobilidade, a obra está proporcionando mudança de vida para muitas famílias com a geração de mais de 200 empregos diretos e indiretos.

Esse é o caso do auxiliar de construção, Bryan de Souza, 22, que conseguiu seu primeiro emprego.

“Esse emprego veio em boa hora, e quero seguir daqui pra frente trabalhando com mais obras, até porque esse é meu primeiro emprego, e estou muito alegre com o que estamos fazendo”, declarou Bryan.

O também auxiliar de construção, Jhon Kennedy, 28, está há dois meses na obra e disse que a obra trouxe oportunidades para muitas pessoas.

“Essa obra está ajudando muitos pais de família, porque muitas pessoas que estão trabalhando nela estavam sem emprego, assim como eu”, frisou o auxiliar.

