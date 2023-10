Depois de o Tricolor Paulista conquistar o inédita título da Copa do Brasil, domingo passado, 24, o torcedor continua comemorando. A equipe do SãoPaulo ganhou de virada o Corinthians, por 2 a 1, em clássico disputado neste sábado, 30, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Calleri marcou duas vezes para os donos da casa, ainda no primeiro tempo, após Angel Romero abrir o placar no início da partida. Com a vitória, o time chegou aos 34 pontos, ficando a nove posições distante da zona de rebaixamento, e pulando momentaneamente para a 10ª posição. O time de Dorival Júnior, que já está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores, volta a campo no próximo sábado, 7, quando enfrenta o Vasco, fora de casa.

Já o adversário Corinthians estaciona nos 30 pontos, na 12ª colocação, e continua ameaçado pelo rebaixamento. O time do Parque São Jorge recebe o Flamengo, na próxima rodada, também no sábado, 7. Antes, o Timão duela com o Fortaleza na terça-feira, 3, na capital cearense, pelo jogo de volta da semifinais da Copa Sul-Americana. Uma vitória simples garante os paulistas na decisão continental. Com Mano Menezes suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido ainda quando comandava o Internacional, o auxiliar técnico Sidnei Lobo foi quem esteve à beira do gramado pelo lado corintiano. As novidades se estenderam também à equipe alvinegra, que entrou com um time misto, de olho na partida com o Fortaleza, e por causa dos desfalques de Fagner, Moscardo e Yuri Alberto. Romero, um dos escolhidos para entrar no time titular, abriu o placar logo aos dois minutos, acertando o canto do goleiro Rafael com um bom chute de fora da área.