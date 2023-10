A CBF tem tentado se aproximar do governo federal para viabilizar um dos seus principais projetos: tornar o Brasil sede da Copa do Mundo feminina de 2027. Em mais um passo nesta empreitada, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na sede da CBF, na última sexta-feira, 30. Este encontro abordou uma série de assuntos relevantes, com destaque para a parceria entre a CBF e o governo federal para tornar viável a realização da Copa. “É fundamental trabalharmos em conjunto. A visita do ministro Alexandre Padilha foi extremamente produtiva, abordando diversos temas de interesse no futebol, especialmente a perspectiva de o Brasil sediar a Copa do Mundo Feminina”, disse Ednaldo.

Outro ponto de destaque foi a possível reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante a final da Copa Libertadores, que será disputada no Rio de Janeiro, no dia 4 novembro. O objetivo é que o presidente Lula entregue a proposta oficial para que o país seja a sede do evento esportivo. Além disso, a reunião abordou as iniciativas da CBF em parceria com os ministérios da Justiça, Esporte e Igualdade Racial a fim de combater o racismo e a violência no futebol, reforçando o compromisso com a promoção da igualdade e da segurança no esporte. A reunião teve também a presença de diversas autoridades, incluindo o secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha, o diretor de Governança e Conformidade da CBF, Hélio Menezes Júnior, e representantes de federações estaduais de futebol.