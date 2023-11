O Santos tem chances remotas de disputar a Copa do Brasil, um dos principais torneios do futebol nacional, na próxima temporada. Para conseguir a classificação, o Peixe terá que dar uma arrancada incrível no Brasileirão, contar com uma série de tropeços de rivais e terminar no sétimo lugar – atualmente, o Athletico-PR ocupa o posto, com 51 pontos, nove a mais em relação aos santistas – restam apenas 12 pontos em disputa. Com a mudança de regulamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os torneios estaduais se tornaram pontes para garantir vaga na competição. Pelo Paulistão, Palmeiras, Água Santa, Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo confirmaram presença na edição nacional de 2024. Palmeiras e RB Bragantino, porém, estão avançando para a Libertadores via Brasileirão e, consequentemente, estão abrindo vagas para Corinthians e Botafogo-SP. Já o São Paulo, atual vencedor do campeonato, também já está classificado. Assim, a única opção do Alvinegro praiano seria ver o Timão ocupar o G6 do Brasileirão, algo que também não é mais possível. Já a última vaga concedida para a Federação Paulista de Futebol (FPF) foi conquistada pela Portuguesa Santista, campeã da Copa Paulista. Presidente santista, Andrés Rueda chegou a cogitar um convite da CBF, em junho deste ano. Apesar disso o regulamento não prevê qualquer tipo de convite.

