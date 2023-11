Marcado para o próximo sábado (18), o 'Agile in the Jungle' vai reunir os principais nomes da inovação, agilidade e tecnologia em Manaus. Com o apoio da Fundação Desembargador Paulo Feitoza, FPFtech, o evento terá palestras, workshops e networking no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping - localizado na Avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul da capital.

O keynote do Agile será Raphael Albino, Head de Liderança, Cultura e Performance do Nubank, destacando a importância da liderança e cultura na performance organizacional. Entre os palestrantes, destaca-se Alexandre Amorim, Head de Inovação e Empreendedorismo da FPFtech, que compartilhará insights valiosos sobre inovação no contexto tecnológico.

“Abordarei estratégias e gatilhos mentais que podem ser aplicados em contextos mais formais, como contratos. Vou explorar como a agilidade não se limita apenas ao ambiente técnico, mas pode ser integrada de maneira eficaz em acordos formais, promovendo uma visão mais flexível e adaptável mesmo em contextos mais estruturados”, explicou Alexandre.

Os participantes terão a oportunidade de descobrir as últimas tendências em gestão, agilidade e inovação; conectar-se com profissionais renomados e ampliar sua rede de contatos; aprimorar suas habilidades por meio de treinamentos intensivos; explorar novos horizontes em diversas áreas de conhecimento; além de socializar e compartilhar ideias em um ambiente descontraído durante o Happy Hour.

“O Agile in the Jungle é um evento que se destaca na nossa região por ser um catalisador de conhecimento e inovação em práticas e cultura ágeis. Ele desempenha um papel crucial ao reunir profissionais, líderes e entusiastas da agilidade para compartilhar experiências e insights valiosos. Essa iniciativa é essencial para fortalecer a comunidade e impulsionar a transformação ágil em empresas e organizações locais”, completou Alexandre.

As inscrições estão abertas e a FPFtech oferece desconto no cupom através do site https://bit.ly/aitj2023-promocao-fpftech25.