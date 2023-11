Com transmissão ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas, a Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) divulgou nesta quinta-feira (16) os nomes dos dez cidadãos sorteados no mês de novembro, assim como as entidades sociais indicadas por eles.

Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), a NFA tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal e o controle social da arrecadação tributária, premiando cidadãos e entidades sociais indicadas da capital e do interior.

A vencedora do prêmio principal foi Ellen Souza do Nascimento, premiada com R$ 20 mil. Ela indicou o Lar Batista Janell Doyle, de Manaus, que ganhou R$ 8 mil. Bruna de Oliveira Salgado foi a vencedora de um dos dois prêmios de R$ 10 mil. Ela beneficiou a Casa de Sara – Associação de Mulheres Ribeirinhas, de Iranduba, com prêmio no valor de R$ 4 mil.

O outro prêmio de RS 10 mil saiu para Karla Ramos de Oliveira, que indicou a entidade Associação Missionária de Apoio e Resgate (Amar), de Manaus, que receberá R$ 4 mil.

Já os sete prêmios de R$ 5 mil saíram para Silmara de Morais Pereira, Paula Ester Alves Leite, Vera Helena Montenegro da Silva, Letícia de Jesus Brito, Suellen Menezes de Freitas, Leônidas Souza Costa e Géssica Ferreira de Sousa.

Por meio desses vencedores, também foram premiadas, no valor de R$ 2 mil, o Lar Francisco de Assis; Abrigo Nacer, ambos de Manaus; Frades Menores Capuchinos do Amazonas e Roraima; e a Associação Agrícola e Piscicultura de Rio Preto da Eva (Acarpis). O Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer, de Manaus, foi indicada por três dos ganhadores de R$ 5 mil e foi premiada com o valor total de R$ 6 mil.

A Campanha

A campanha Nota Fiscal Amazonense busca incentivar a cidadania fiscal ao vincular os prêmios à exigência da nota fiscal no ato da aquisição de produtos e serviços. Todos os meses, são sorteados dez prêmios em dinheiro, sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil.

As entidades indicadas pelos vencedores no ato do cadastro na campanha recebem um valor equivalente a 40% do prêmio principal, que é pago à parte.

Além do sorteio mensal, há também os sorteios diários e o sorteio anual, com prêmios de R$ 10 mil a R$ 50 mil. Nos diários, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil.

Como participar

Para concorrer na campanha, é preciso se cadastrar no site da www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br e pedir o CPF na nota no ato de suas compras.

Quem já participa da campanha, deve manter sempre os dados cadastrais atualizados no sistema conforme as orientações disponíveis no site da NFA.

Manter os dados atualizados no site é muito importante, pois é através deles que a coordenação da campanha localiza o cidadão ou cidadã sorteada. O nome dos ganhadores é divulgado no site da NFA e também nas redes sociais da Sefaz-AM.

