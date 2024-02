A Samsung, gigante de tecnologia sul-coreana, está com vagas abertas para três áreas de atuação em Manaus. As oportunidades são para atuação em modo presencial para profissionais com nível superior concluído ou cursando.

As vagas são para atuação nas áreas de Analista de Desenvolvimento, Supervisor de Manutenção e Analista Administrativo.

Para a vaga de Analista de Desenvolvimento o candidato precisa ter graduação em Análise de Sistemas ou áreas afins, ter coreano avançado, inglês intermediário e pacote office avançado. Os interessados devem enviar o currículo para o email: selecaomanaus@samsung.com com o código “sistem dev” no título até o dia (22).

já para a vaga de Supervisor de Manutenção o profissional precisa ter graduação concluída em engenharia elétrica ou áreas correlatas, experiência em manutenção corretiva, inglês intermediário, pacote office e disponibilidade de horário. O profissional que atender os requisitos deve enviar o currículo para o email: @selecaomanaus@samsung.com com o código “sup smd” no título até o dia (21).

A vaga de Analista Administrativo tem como requisito superior em Administração, inglês intermediário, coreano avançando e pacote office completo. O candidato deve enviar o currículo para o email: @selecaomanaus@samsung com o código “vd adm” até o dia (21).