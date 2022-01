Avalie o post

As profissões estão sendo reinventadas ou influenciadas pela tecnologia

Manaus – A revolução tecnológica impulsionada pelo isolamento social durante a pandemia de coronavírus forçou empresas de todos os segmentos a introduzirem novas tecnologias nas suas rotinas para manter os negócios.

(Foto: Divulgação / Assessoria)

Segundo Joziane Mendes, coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Faculdade Santa Teresa, o que se tem percebido nesses dois últimos anos é que as profissões estão sendo reinventadas ou influenciadas pela tecnologia, e este, parece ser um caminho sem volta. Ela ressalta que pesquisas indicam que as profissões ligadas à tecnologia permanecerão em alta em 2022. “Isso não significa o fim de profissões tradicionais como o Direito e a Contabilidade. O que ocorre é uma adaptação às novas demandas do mercado”, destacou.

Dados da empresa Page Group mostram que cargos ligados à transformação digital, comércio eletrônico e inovação devem liderar as contratações profissionais em 2022, em virtude da própria demanda apresentada pelo mercado em que se percebe uma expansão dos negócios on-line e digitais.

De acordo com Joziane Mendes, outra tendência é a contratação de executivos e gestores ligados a áreas de Administração, Ciências Contábeis e Direito. “Mesmo com toda a tecnologia sendo inserida no cotidiano, alguns segmentos continuam sendo essenciais”, frisou.

Dados da líder mundial Robert Half, consultoria especializada em recrutamento e seleção, apontam algumas áreas em expansão para os próximos três ou quatro anos. No segmento de gestão de pessoas, o gerente business partner, profissional responsável por facilitar o alinhamento entre os times de negócios e recursos humanos de uma companhia, e o especialista de remuneração e benefícios tendem a ter alta procura.

Na área de finanças e contabilidade aparecem profissões como o Controller e o Coordenador de Planejamento e Controladoria, atuações ligadas ao planejamento financeiro e redução de custos. “A crise financeira pela qual passa o país e que gera redução do poder de compra tanto dos consumidores quanto das organizações justifica essa busca por uma gestão financeira mais enxuta”, apontou.

Na área jurídica, há aumento da procura por advogado consultivo tributário e advogado de compliance. A palavra “compliance” vem do verbo em inglês “to comply”, que significa agir de acordo com uma ordem, um conjunto de regras ou um pedido. Compliance diz respeito às regras às quais a empresa está sujeita e não se resumem apenas a casos de corrupção — elas podem envolver obrigações trabalhistas, fiscais, regulatórias, concorrenciais, entre outras.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte