YOKOHAMA – JUNE 30: Brazil legend Pele congratulates Ronaldo of Brazil after the Germany v Brazil, World Cup Final match played at the International Stadium Yokohama in Yokohama, Japan on June 30, 2002. Brazil won 2-0. (Photo by David Cannon/Getty Images)

Com o fim do ano de 2022 se aproximando, os olhos do mundo inteiro se voltam para a grande premiação feita pela revista France Football, que em todo ano, elege o melhor jogador do mundo e o entrega o prêmio da Bola de Ouro, o famoso Ballon D’or.

Porém, nesse período, outras eleições e premiações ganham destaque, e em meio a isso, a revista inglesa Four Four Two, elegeu os 100 melhores jogadores de todos os tempos, com uma mudança drástica no topo, com a presença de Lionel Messi em primeiro, seguido de Maradona, Cristiano Ronaldo e Pelé.

Além dessa lista dos 100 melhores, a revista divulgou também o ranking dos melhores jogadores brasileiros da história, com a presença do Rei Pelé em primeiro, seguido por Ronaldo Fenômeno e Zico, ídolo máximo do Flamengo.

Confira:

Pelé Ronaldo Zico Garrincha Romário Carlos Alberto Torres Ronaldinho Gaúcho Sócrates Didi Rivellino Nilton Santos Jairzinho Dani Alves Cafu Roberto Carlos Djalma Santos Kaká

