Durante uma operação no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, as Equipes K9 da Receita Federal em Manaus apreenderam 11 quilos de maconha do tipo skunk. Essa é a segunda grande apreensão realizada na área aeroportuária, em menos de uma semana. Na semana passada a mesma equipe apreendeu 26,7 kg da mesma droga em malas despachadas para São Paulo.

A apreensão ocorreu nesta quinta-feira, 15/9, por volta das 22h. Os agentes localizaram a droga com auxílio dos agentes caninos Deco e Odin. Com a realização da verificação física foi possível constatar a presença de 10 tabletes de skunk que pesaram um total de 11 kg.

Conforme a Receita Federal, a bagagem estava despachada para um voo com destino ao aeroporto de Guarulhos/SP. O passageiro fugiu.

Outras apreensões

Somente na primeira quinzena de setembro, a Receita Federal já identificou, localizou e apreendeu 37,75 kg de skunk em operações realizadas no Aeroporto de Manaus. Semana passada, a fiscalização encontrou 26,75 kg de skunk em duas malas que estavam despachadas para o aeroporto de Guarulhos/SP.

