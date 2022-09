A Prefeitura de Manaus acompanhou representantes do Ministério da Saúde (MS), nesta quinta-feira (15), em uma visita técnica na maternidade municipal Doutor Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

Na ocasião, as equipes do MS reconheceram a segurança e a qualidade dos serviços prestados na unidade, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A visita técnica integrou a programação do Ministério da Saúde para implementação da Rede de Atenção Materna e Infantil (Rami) no município.

A diretora de Atenção Primária da Semsa, Sonja Farias, que acompanhou a visita, explicou que a Rami irá aprimorar o trabalho desenvolvido a partir da Rede Cegonha, política executada desde 2011.

“A Rami vem trazer uma ampliação e fortalecimento do cuidado que nós ofertamos para as mães e bebês, desde o período de gestação, parto e pós-parto, até quando essa família retorna para sua casa e é acompanhada pelas unidades básicas de saúde”, disse.

A diretora da unidade, Núbia Cruz, informa que a Moura desenvolve as estratégias inerentes à Rede Materno Infantil, promovendo o vínculo entre mãe e bebê, e que oferece UTI, ultrassom e todos os serviços de planejamento reprodutivo.

Segundo ela, a maternidade desenvolve um trabalho de apoio às mulheres, com equipes preparadas para o acolhimento, com capacitação técnica e sensíveis à necessidade de promover bem-estar às gestantes, aos recém-nascidos e aos acompanhantes.

A diretora do Departamento de Saúde Materno Infantil, do Ministério da Saúde, Lana Lourdes Aguiar Lima, informou que as equipes estão visitando todos os estados da federação para qualificar os gestores e profissionais de saúde sobre a nova política de Atenção Materno Infantil, a Rami.

A nova proposta traz aprimoramento, expansão e reestruturação da rede.

“Ela é adequada em critérios de segurança e qualidade e a gente espera que isso seja mais uma ajuda, mais um aprimoramento, para que possamos desenvolver o cuidado adequado para esse público”, contou.

Lana Lourdes acrescentou que o acompanhamento de perto das ações desenvolvidas nas maternidades se mostra ainda mais urgente nesse cenário de pandemia, quando houve um aumento nos níveis de mortalidade materna no País.

