O Amazonas conseguiu recuperar o volume de serviços no mês de julho, ao avançar em 2,1%. Os dados são do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – e representam uma recuperação frente ao mês anterior, que registrou queda de 2,8%.

Os números positivos também refletem na comparação com o julho de 2021, devido o índice apresentar alta de 3,2%.

As atividades ligadas ao setor de transportes, informação e comunicação foram as que tiveram maior influência no âmbito nacional.

No acumulado deste ano, o setor de serviços do Amazonas cresceu 9,1%, na comparação com o mesmo período do ano passado. E nos últimos 12 meses, o setor acumula alta de 8,2%.

De acordo com o coordenador de Disseminação de Informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, os dados apontam um bom desempenho para o Amazonas nos próximos meses.

No Brasil, o volume de serviços prestados no país cresceu 1,1% na passagem de junho para julho. Este é o terceiro resultado positivo seguido, período em que acumula ganho de 2,4%.

