Na noite desta quarta-feira (14/09), ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Barcelos, uma reunião de apoio e formalização da ASSOCIAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS DE BARCELOS - AMTB.

O evento solene contou com a participação de 37 associados e demais convidados e colaboradores desta ação de compromisso econômico financeiro com esta classe de trabalhadores da cidade de Barcelos.

Este projeto teve a contribuição do Vereador Diego Ribeiro (PSD), que se comprometeu com a causa dos mototaxistas e destacou que um dos papéis do Poder Legislativo é ouvir os anseios das categorias e classes.

A classe também contou com o maior apoio do Candidato a Deputado Estadual Adjuto Afonso que prontamente conseguiu os meios necessários como, advogado e contadores para a regulamentação da AMTB em nossa cidade, a criação desta Associação foi um grande passo para estes trabalhadores barcelenses.

