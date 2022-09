Vinicius Júnior recebeu diversas mensagens de apoio após ser alvo de racismo por um comentarista do canal “Chiringuito”, da Espanha. Depois de ser criticado por dançar nas comemorações e ser chamado de “macaco”, o atacante do Real Madrid viu a hashtag “#BailaViniJr” entrar nos assuntos mais comentados do Twitter. Além disso, o jovem recebeu apoio de diversas estrelas do futebol, como do Rei Pelé. “O futebol é alegria. É uma dança. É mais que isso. É uma verdadeira festa. Apesar de que, infelizmente, o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados”, escreveu o ídolo do Santos e três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira.

O atacante Neymar, companheiro de Vinicius Júnior na Canarinho, foi outo que se solidarizou com a estrela do Real Madrid. Também criticado pela imprensa espanhola nos seus tempos de Barcelona, o craque pediu para o amigo não mudar seu estilo. “Drible, dance e seja você! Feliz do jeito que é… Vai pra cima meu garoto! No próximo gol, bailamos”, disse o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain, através do Instagram. Lucas Paquetá, Thiago Silva e Raphinha foram outros jogadores convocados por Tite que usaram as redes sociais para defender o atleta revelado pelo Flamengo. A própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repudiou o ataque preconceituoso do jornalista. Vinicius deve voltar a campo no próximo domingo, 12, no clássico contra o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol.

Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta @vinijr foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: #BailaViniJr. pic.twitter.com/Ri3EHqCkl5 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2022