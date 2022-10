O Cinépolis do Shopping Ponta Negra continua até quarta-feira (12) a promoção “As Melhores Salas de Cinema do País pelo Menor Preço”. Nesse período, os cinéfilos vão poder aproveitar valores especiais no ingresso para a sala VIP.

A sala VIP do Cinépolis Ponta Negra oferece uma experiência única. Quem ama filmes pode assistir tudo com total conforto, além de contar com uma qualidade de som e imagem que já são reconhecidos pelo público que frequenta o cinema.

Durante a semana, os ingressos para a sala VIP estão sendo vendidos por R$ 24,90. Para acompanhar o filme, nada melhor do que pipoca. O combo com um balde de pipoca mais duas bebidas grandes de um litro cada e duas porções de nachos sai por R$ 49,90. Tem ainda petiscos como crispy gouda e boneless chicken, por R$ 25 cada, e lanches como sanduíche de pernil e mini hot dog com batatas smiles por R$ 29.

Durante o período da ação, o público terá a oportunidade de conferir a estreia de “Amsterdam” com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, do nacional “Os Suburbanos” com Rodrigo Sant’anna e Babu Santana, da animação “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda”, terceiro longa da franquia e o terror “Morte, Morte, Morte”. Além de outros filmes em cartaz como: “Mulher Rei”, “Não Se Preocupe, Querida”, “Sorria”, “A Queda” e “Caça Implacável”. Para conferir os horários e os outros filmes que entrarão em cartaz, é só acessar o site www.cinepolis.com.br .

A experiência nas salas Cinépolis VIP se inicia nas bilheterias exclusivas para compra de ingressos. A seguir, há um lobby próprio para esperar pelo horário da sessão ou para curtir a bombonière VIP, que possui um cardápio diferenciado de alimentos e bebidas, que inclui sanduíche de pernil, boneless chicken, crispy gouda e mini hot dog com batatas smiles, que também estarão com preços promocionais.

Além disso, a Cinépolis é a única rede que oferece serviço de atendimento dentro das salas VIP, direto na poltrona. Assim os clientes podem ser servidos em suas poltronas antes do início do filme, solicitando quaisquer serviços da bombonière, incluindo os pratos VIP.

A jornada fica completa, quando os clientes podem relaxar em suas poltronas de couro totalmente reclináveis, que tem comando elétrico para que se escolha o ângulo ideal, e braço removível.

