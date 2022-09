A polícia prendeu neste sábado (17) um suspeito de participar do assassinato do ganhador da Mega-Sena em Hortolândia, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pelo governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), pelas redes sociais.

Jonas Lucas Alves Dias havia recebido R$ 47 milhões em 2020, quando foi um dos dois acertadores de um concurso da Mega-Sena. Ele fez uma aposta simples.

A polícia investiga a tentativa de transferência de R$ 3 milhões e saques bancários realizados em nome do ganhador, encontrado morto na rodovia dos Bandeirantes. O corpo de Jonas, de 55 anos, foi abandonado apenas com a carteira e alguns documentos.

De acordo com a família, Jonas vivia uma vida simples apesar do alto valor da premiação. Mesmo depois de se tornar milionário, optou por continuar a morar com a família no mesmo bairro. Ele era conhecido na vizinhança por ajudar financeiramente muitos colegas.