Uma funcionária da instituição de ensino superior Fametro, na Zona Centro-Sul de Manaus, foi atacada com um golpe de faca no pescoço por um colega durante uma reunião de trabalho, na manhã deste sábado (17).

Segundo a Polícia Militar, o funcionário da faculdade teve um surto e atacou a vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levada para o pronto-socorro do 28 de Agosto e depois liberada.

O coordenador de marketing da instituição, Igor Menezes, informou que os dois funcionários teriam um relacionamento amoroso.

De acordo com o Capitão do Comando de Policiamento da Área da Zona Sul (CPA-Sul), Miqueias, durante um surto psicótico, o funcionário deu uma facada no pescoço da colega. Após o crime, ele ameaçou se jogar de uma janela da instituição.

“Durante uma reunião, supostamente, ele teve um surto psicótico, utilizando-se de uma faca, ele desferiu um golpe contra uma funcionária. Depois disso, ele se posicionou em uma janela e ameaçou se jogar. Mas após negociações, convencemos ele a desistir da ideia”, afirmou o capitão.

O coordenador de marketing da instituição, Igor Menezes, informou que a situação foi controlada e que nenhum aluno foi ferido.

“Era uma situação que envolvia o relacionamento entre dois funcionários da instituição, não houve nenhum aluno ferido ou nenhuma outra situação que levasse risco a saúde e integridade dos alunos. As medidas foram tomadas e vamos prestar esclarecimentos depois que soubermos de tudo o que aconteceu. Mas até o momento, foi resolvido tudo dentro da normalidade”, declarou o coordenador.

O agressor foi levado para atendimento psiquiátrico e depois conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (Praça 14).

Em nota, a Fametro informou que o suspeito do crime trabalhava no setor de Recursos Pedagógicos. A faculdade também ressaltou que dará suporte necessário à funcionária agredida, como assistência psicológica.

