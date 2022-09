O corpo de um homem foi encontrado na sexta-feira (16), próximo ao Rodoterminal Dr. Sérgio D’Alessandro Ribeiro (Rodoviária Nova), em São Paulo.

De acordo com informações, a vítima estava virada com a barriga para cima, com marcas de violência pelo corpo e vestia o uniforme de uma empresa de alimentos.

A Polícia Militar foi acionada e aguarda a chegada da Polícia Civil no local para que a perícia criminal inicie os trabalhos técnicos. O corpo foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML).

A polícia investigará o caso.