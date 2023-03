A Marinha do Brasil e o Comando do 9º Distrito Naval conheceram, nesta quinta-feira, (30), o programa “Nosso Centro”, lançado pela Prefeitura de Manaus no entorno das instalações das Forças Armadas na Ilha de São Vicente, para restauração do Centro Histórico da capital amazonese.

Durante reunião na sede do comando, o prefeito David Almeida e secretários municipais participantes do programa, apresentaram ao comandante do 9º Distrito, vice-almirante Thadeu Lobo, e o corpo técnico da Marinha, detalhes das intervenções urbanas já em curso entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Bernardo Ramos, além dos projetos que deverá entregar até junho de 2024.

“Em respeito e em sintonia com o Distrito Naval e à Capitania dos Portos, fizemos a apresentação formal do programa ‘Nosso Centro’, com as primeiras intervenções ocorrendo no Mirante Lúcia Almeida, Largo de São Vicente e Casarão Thiago de Mello. São projetos que vão construir um novo espaço público e impactar a área. Também recebemos como prefeitura, os pleitos da Marinha, incluindo temas de urbanismo, mobilidade e educação”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente.

O diretor contou que o comandante franqueou as instalações e deu apoio irrestrito ao desenvolvimento urbano do entorno, além de colocar a instituição à disposição para colaboração com a Prefeitura de Manaus.

“O almirante Lobo colocou ainda seu corpo técnico e militar para apoiar os projetos desta magnitude, que vão melhorar e revitalizar a área”, disse Valente.

Marinha

Em 2005, a Marinha do Brasil ativou o Comando do 9º Distrito Naval, que conta com uma estrutura operacional e administrativa, numa área de considerável destaque estratégico nacional. O órgão tem na sua estrutura dez organizações militares diretamente subordinadas – Comando da Flotilha do Amazonas, Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, Policlínica Naval de Manaus, Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste, Centro de Intendência da Marinha em Manaus, Estação Naval do Rio Negro, Capitania Fluvial de Tabatinga, 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste e a Capitania Fluvial de Porto Velho.

Natureza presente

Fechar os olhos e sentir a luz natural, o calor do sol e perceber o som da água será possível em cada um dos projetos da Prefeitura de Manaus na intervenção do “Nosso Centro”, na 7 de Setembro, no chamado complexo de São Vicente com o mirante Lúcia Almeida encrustado às margens do rio Negro.

A biofilia e a vista para a água são pontos altos do projeto do mirante, primeira área vertical pública de entretenimento, lazer, contemplação e negócios do “Nosso Centro”, ocupando um antigo prédio abandonado, que ainda terá píer, varandas cobertas, praça de alimentação, decks e uma bela cobertura sinuosa, que remete às ondas do rio.

O uso de formas e silhuetas botânicas em vez de linhas retas, como o teto que remete às ondas do rio no mirante da Ilha, é uma característica em projetos biofílicos e tem total relação com a Amazônia.

