Março registrou a chegada de cerca de sete mil cruzeiristas ao Amazonas. Ao todo, sete navios ancoraram no Porto de Manaus, Centro, zona centro-sul, movimentando o turismo local. De acordo com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), do total, quatro navios atracaram pela primeira vez no estado.

O maior movimento da temporada de cruzeiros 2022/2023 foi registrado neste mês, conforme o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

“Eles passaram por destinos como Manaus e Parintins, na região da Serra da Valéria. O destino Amazonas foi conhecido por quase sete mil pessoas, turistas internacionais. É importante frisar que isso representa um trabalho árduo, de ordenamento, formatação e promoção do destino Amazonas”, disse o presidente.

Os turistas foram recepcionados pela equipe da Amazonastur, que também presenteou os navios inéditos no estado com placas de boas vindas.

A temporada de cruzeiros teve início em novembro de 2022 e o último navio está previsto para maio deste ano.

Dos sete navios que atracaram no Amazonas, quatro chegaram ao estado pela primeira vez (Foto: Tácio Melo/Amazonastur)

Cruzeiros do mês de março: