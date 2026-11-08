A equipe comandada por Carlo Ancelotti vai disputar dois amistosos na Ásia.
O primeiro compromisso é contra o Japão, marcado para o dia 14 de novembro.
O segundo jogo será contra a seleção de Singapura, no dia 17 do mesmo mês.
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