Para o presidente Sindpan, Carlos Azevedo, o preço do trigo aumentou em fevereiro, e, na última segunda-feira, os moinhos e os distribuidores já repassaram um novo reajuste

Manaus – A guerra da Ucrânia, que junto com a Rússia lideram a produção de trigo, vai provocar um aumento “inevitável” de até 25% no preço do pão em Manaus. Para o presidente do Sindicato das indústrias de Panificação e Confeitaria do Amazonas (Sindpan-AM), Carlos Azevedo, o preço do trigo sofreu um aumento no mês de fevereiro, e, na última segunda-feira, os moinhos e os distribuidores de trigo já repassaram um novo reajuste.

(Foto: Robert Araújo / GDC)

A oferta do cereal vem diminuindo no mercado internacional em decorrência da guerra, explica a economista Denise Kassama, vice-presidente do Conselho Federal de Economia (Confecon). “A Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo e produz em média 73 milhões de toneladas, assim como a Ucrânia, que produz cerca de 26 milhões de toneladas.

Com a guerra e os embargos que estão sendo impostos, significa que o fornecimento de trigo da Rússia e da Ucrânia vai diminuir para o mercado global e, consequentemente, haverá uma demanda insatisfeita que vai tentar migrar para os outros produtores”, destaca Kassama.

Para o empresário Francisco Serra, proprietário da Panificadora e Confeitaria Serpan, o aumento é inevitável. “Por enquanto ainda estamos mantendo o preço. Mas com esses constantes aumentos vai haver um momento que o reajuste será necessário”, disse.

A pressão vem do mercado internacional. O preço do trigo na Bolsa de Chicago (EUA) bateu nesta segunda-feira, 7, o recorde histórico de US$ 12,94. Desde o início do confronto, o trigo já subiu 46,25% em Chicago.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

