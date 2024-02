A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar a relação da influenciadora, cantora e advogada Deolane Bezerra com traficantes do Complexo da Maré e se ela recebeu dinheiro para fazer presença VIP em baile na comunidade.

Na madrugada desta quarta-feira (14), ela postou fotos e vídeos em sua conta no Instagram. Em um deles, ela e a irmã aparecem com o cordão de ouro do chefe do tráfico da favela, Thiago da Silva Folly, conhecido como Mano Tcheco, TH.

No início da noite de quarta, a influencer postou um vídeo em suas redes sociais admitindo que tirou foto com o cordão.

"Fui no Complexo da Maré ontem, tava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram, e pocas, eu sou isso. Eu sou povo, eu sou comunidade, eu sei e não quero esquecer nunca de onde eu vim", disse Deolane.

O baile funk acontece todos os fins de semana, no campo da Vila do João, uma das 16 comunidades do Complexo da Maré.

A foto e outras imagens, inclusive o vídeo de uma entrevista em que ela exibe o mesmo cordão, foram obtidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que tem um inquérito aberto para apurar a quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP), que controla as bocas de fumo da região.

Quem é Deolane?

A pernambucana ganhou notoriedade nas redes sociais após a morte do ex-marido, o funkeiro MC Kevin, em 2021. Aos 34 anos, ela também é ex-participante do reality A Fazenda, da TV Record.

Na segunda-feira (12), ela estreou na Sapucaí no desfile da Viradouro, campeã do desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Hoje, a influenciadora conta 19,5 milhões de seguidores no Instagram.