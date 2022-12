Os doze policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) presos por suspeita de envolvimento na chacina da AM-010 cumprem a prisão temporária no Comando de Policiamento Especializado (CPE), onde eram lotados. A medida, conforme solicitado pela defesa, ocorre para proteção da vida dos militares, que estavam sendo ameaçados na unidade prisional militar para onde haviam sido encaminhados logo após a prisão ter sido decretada pela Justiça.

O grupo de policiais foi preso no último dia 24/12, três dias após os corpos de Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, que tinham 33 e 31 anos, respectivamente, e o casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 29 e 22 anos, terem sido encontrados dentro de um carro, em um ramal da AM-010. Eles foram mortos a tiros, logo após terem sido abordados por policiais da Rocam. A abordagem foi gravada por uma testemunha.

Após a divulgação dos vídeos, os policiais Anderson Pereira de Souza, Charlys Mayzanyel da Ressurreição Braga, Charly Mota Fernandes, Diego Bentes Bruce, Dionathan Sarailton de Oliveira Costa, José Vandro Carioca Franco, Jonan Costa de Sena, Marcos Miller Jordão dos Santos, Maykon Horara Feitoza Monteiro, Stanrley Ferreira Cavalcante, Tharle Coelho Mendes, Weverton Lucas Souza de Oliveira, tiveram a prisão temporária decretada.

Depois de presos, o grupo foi encaminhado ao Núcleo Prisional Militar, mas a pedido da defesa, após terem sido ameaçados, foram transferidos para o CPE, unidade onde estavam lotados.

