Nesta terça-feira, 27, a conta oficial do Twitter do Santos Futebol Clube anunciou um novo escudo com uma homenagem a Pelé. O desenho traz uma coroa em homenagem ao jogador considerado como Rei do Futebol, além de duas estrelas representando os dois títulos mundiais conquistados em 1962 e 1963. A camisa com o novo símbolo já estará disponível nos uniformes do clube para a Copinha, marcada para iniciar em 2 de janeiro. O Santos foi reconhecido na década de 60 após conquistar vários títulos e ter revelado Pelé, considerado por muitos como o maior jogador da história do esporte. No Santos, Pelé permanece com o status de maior ídolo da história, conquistando o título de maior artilheiro da história do Santos e da Seleção Brasileira. No clube, o atacante chegou a 24 títulos e 1.091 gols em 1.116 partidas, além de ajudar a divulgar o nome do clube mundialmente. Atualmente, o jogador encontra-se internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está desde o fim de novembro, quando deu entrada na unidade devido a um quadro de infecção respiratória e para fazer uma reavaliação do tratamento do câncer de cólon.

Tá rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peixão! pic.twitter.com/bKJzZXAaga — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2022