O primeiro grito de Carnaval de Manaus será dos foliões da sétima edição do ‘Bloco do Beleza, que este ano tem como tema ‘Um Rolexinho em Salvador’, e acontece a partir das 16h, de14 de janeiro, no Clube do Trabalhador do Sesi, na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste.

O bloco abre o Carnaval da cidade com muita alegria e energia, trazendo sete atrações para o público, além de oferecer serviços especiais e diferenciados aos foliões, como a oferta de estacionamento 100% monitorado no local do evento.

Para fazer a festa, muita gente da casa vai brilhar no palco: Márcia Novo, Uendel Pinheiro, Banda Marrakesh, Rodrigo Chiroque e DJ John.

Trazendo a energia diretamente da Bahia, a banda Jammil promete fazer a galera sair do chão ao som dos grandes sucessos do Carnaval baiano.

Anfitrião da festa, Luiz Beleza sobe ao palco mostrando tua sua versatilidade artística e mostrando porque o Bloco do Beleza é sucesso de público a cada edição que passa.

A folia carnavalesca é assinada pelas produtoras Rolexinhoo e SoFun Eventos.

Tira o pé do chão

Os ingressos da folia já estão à venda ao valor de R$ 60 e podem ser adquiridos presencialmente ou pela internet, por meio do link https://www.encurtador.com.br/rDHNR.

As vendas físicas são realizadas lojas Bibicell (Vieiralves, Posto Shell na Ponta Negra e Manauara Shopping) e no restaurante Tambagrill, localizado na Avenida Efigênio Salles.

Para quem optar por celebrar com amigos, o evento vai dispor de camarotes fechados para grupo de 15 pessoas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (92) 9 9118-5790.

Outras informações podem ser adquiridas nas redes oficias do evento (@oblocodobeleza, @rolexinhoo, @sofuneventos).

