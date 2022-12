A loja automotiva do suspeito de ter atropelado e assassinado a auxiliar de serviços gerais Andreia Trindade de Oliveira,46, amanheceu pichada com palavras pedindo justiça e punição. O condutor da picape já foi identificado pela polícia, mas ainda não teve o nome divulgado, segue foragido.

O estabelecimento fica localizado no Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus. A pichação é mostrada em um vídeo gravado, que circula nas redes sociais. O homem que fez a gravação pede que o motorista seja punido e responda pelo crime que cometeu.

O condutor do veículo atropelou e matou Andreia, no momento em que ela estava em uma parada de ônibus, na Avenida Coronel Teixeira, na zona Oeste, indo para o trabalho. O crime foi praticado, na manhã desta segunda-feira, 26/12. No momento do atropelamento, a mulher estava na companhia do marido, que também sofreu ferimentos.

Após o crime, o condutor fugiu sem prestar ajuda. O momento do acidente foi gravado por câmeras de vigilância e já foram encaminhadas para a polícia.

Informações que possam ajudar a polícia a localizar e prender o suspeito, podem ser repassadas por meio do disk 181. A identidade será preservada.