Um carregamento com 1,2 tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendido, nesta segunda-feira, 19/12, pela Polícia Militar (PM) em uma ilha, próximo a Japurá (a 743 quilômetros de Manaus). Os responsáveis pela droga conseguiram fugir, após terem entrado em confronto com os militares.

De acordo com o comandante da 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Pedro Moreira, essa é a primeira grande apreensão, após a prisão de seis policiais militares que atuavam no município. O grupo apreendia a droga, mas não apresentavam às autoridades competentes e repassavam a outros narcotraficantes.

A polícia informou que a apreensão ocorreu após informações da Secretaria de Segurança e da Polícia Federal, que identificaram o transporte de drogas pelo Rio Puruê. Nesta segunda-feira, durante patrulhamento, viram movimentação atípica na ilha. Ao terem parado para inspecionar, foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram a ação, mas durante o tiroteio, os suspeitos escaparam pela mata.

Durante buscas, os policiais localizaram o carregamento de droga. Ao todo, de acordo com a PM, foram encontrados 1,2 tonelada de skunk. O carregamento foi conduzido para o Grupamento de Policial Militar de Japurá, onde está escoltado.

"O Comando da Polícia Militar está providenciando envio de duas aeronaves com homens da Companhia de Operações Especiais, que farão a pesagem e contagem do entorpecente para realizar o transporte da droga apreendida para Manaus, onde deverá ser apresentada na delegacia de Polícia Federal", informou o comandante.

