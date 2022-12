Por unanimidade, Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, foi eleito presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O anúncio foi feito nessa segunda-feira (19 ), por meio de reunião via internet.

O novo presidente do consórcio ficará à frente do colegiado em 2023 e está assumindo o lugar do governador do Amapá, Waldez Góes.

O consórcio foi criado com o objetivo de elaborar políticas conjuntas e a defesa articulada dos interesses da região. O orçamento anual também foi pauta na assembleia dos governadores.

“Vamos dialogar com o Governo Federal em benefício da Amazônia e trabalhar para manter a floresta em pé, valorizar a nossa gente e considerar as oportunidades e os desafios da nossa região”, publicou.

O consórcio é formado pelos nove estados da região norte como Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins, e ainda do Maranhão.

Os nove estados ocupam 59% do território brasileiro com uma população de mais de 29,3 milhões de pessoas.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, que também participou do encontro de governadores, votou no colega e também o parabenizou pelo novo posto.

“Hoje, elegemos, por unanimidade, o governador do Pará, @helderbarbalho, para dirigir o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Desejo sucesso na nova missão e na condução de discussões importantes em favor da região amazônica.”

COP-30

O governador do estado paraense participou da COP 27, conferência da ONU para mudanças climáticas no Egito, no qual negociou novos aportes ao Fundo Amazônia e propôs que a COP 30 seja em um dos estados da Amazônia. A conferência está marcada para 2025.

