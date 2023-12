Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante, 18, foi preso neste domingo (3), durante Operação Legisperitum deflagrada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é apontado como executor da morte do advogado Erwin Rommel Godinho Rodrigues, que tinha 54 anos.

O crime aconteceu no dia 11 de novembro na Alameda Santos Dumont, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona centro-oeste. A vítima era servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e prima da presidente da corte, conselheira Yara Lins.

O advogado participava de uma reunião em um restaurante, localizado na Avenida Santos Dumont, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ao sair do estabelecimento foi atacado por ocupantes de um carro. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

O advogado foi atingido com seis tiros. Ele chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apontam que Hewerton disparou os tiros que mataram o advogado.