A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 14/10, a

Operação Fair Play, para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional,

contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, apurados no período de 2021 a 2022 e que ainda persistem. Um dos madados foi cumprido no Condomínio Residencial Ponta Negra I, na zona Oeste.

Ao todo foram cumpridos, por aproximadamente 55 policiais federais, sete mandados de prisão temporária e 18 ordens judiciais de busca e apreensão nas cidades de Manaus/AM, Boa Vista/RR, Belém/PA e Natal/RN. Além dos mandados, foi determinado o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas, tal como o sequestro de bens móveis e imóveis que, eventualmente, estejam em sua posse.

O esquema

Após a instauração de Inquérito Policial para apurar os fatos, a Polícia Federal

confirmou que a empresa investigada busca atrair, em especial, servidores públicos e aposentados. Ao longo das investigações, foi possível apurar que a empresa investigada compunha grupo empresarial que atuava nos mais diversos segmentos comerciais, que envolviam desde à promoção de eventos a fim de divulgar suas atividades, a exemplo da realização de shows com atrações nacionais na cidade de Manau, campeonatos de pescaria, patrocínio de equipe de e-sports, até a compra e venda de automóveis.

O material apreendio - Fotos: PF

Vale ressaltar que a Polícia Federal constatou que, em um período de dois anos, o

grupo empresarial investigado movimentou, aproximadamente, R$ 156 milhões. Os sócios e representantes, por sua vez, apresentaram evolução patrimonial meteórica, enquanto ostentavam um alto padrão de vida em redes sociais, residindo em condomínios de luxo, realizando viagens nacionais e internacionais e adquirindo veículos e embarcações também de luxo.

Esportes

O nome da operação é uma alusão à conduta ética exigida na prática de esportes,

que preza pela atuação em conformidade com as regras estabelecidas. Da mesma

forma, essa operação policial tem como objetivo revelar a atuação irregular de grupo empresarial no ramo de investimentos financeiros, fornecendo aos órgãos de controle e regulação subsídios para repressão administrativa, cível e penal.

Os crimes em apuração vão desde crimes contra o sistema financeiro, contra a

economia popular, lavagem de dinheiro a organização criminosa, dentre outros, cujas penas máximas somadas ultrapassam 30 anos de prisão.