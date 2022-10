Pesquisa Genial/Quaest divulgada na quinta-feira, 13, aponta que 50% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para Presidência da República. O índice de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 42%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 e 12 de outubro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Governo

A mesma pesquisa aponta que 39% dos entrevistados consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) como positivo, ante 33% que avaliam como negativo e 26% regular. O grupo dos que não sabem responder soma 2%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 6 de outubro, a avaliação positiva teve oscilação negativa de dois pontos porcentuais, enquanto a negativa avançou um ponto porcentual. Nas duas pesquisas, 2% não souberam responder o que acham da gestão.

Certeza de voto

Segundo o levantamento, 92% estão convictos do voto que darão em 30 de outubro, dia do segundo turno da disputa eleitoral. Outros 8% afirmam que ainda podem mudar de opção.

Entre os eleitores de Lula (PT), 93% dizem que a decisão é definitiva, 6% dizem que podem mudar e 1% disse que não sabe ou não respondeu. Entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), 94% dizem que a decisão é definitiva e outros 6% disseram que ainda podem alterar a opção.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07106/2022.