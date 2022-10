O candidato à reeleição, governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), se reuniu, na noite dessa quinta-feira, 13, com jovens no espaço Atitude 44, e destacou projetos para despertar o empreendedorismo, o interesse pela ciência e tecnologia e o primeiro emprego.

Essas ações são realizadas pela atual gestão de Wilson e fazem parte do plano de governo para o próximo mandato.

Além de Wilson, os jovens foram recebidos pelos filhos do governador Úrsula e Hugo e por Fernanda Ariel, filha do prefeito de Manaus, David Almeida. A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, também participou do encontro.

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a gestão de Wilson desenvolve o projeto Educação Empreendedora, que incentiva o empreendedorismo e que já contemplou mais de 2,5 mil jovens.

Wilson tem incentivado os jovens a serem pesquisadores ainda na escola. Os estudantes da educação básica têm a oportunidade por meio do Programa Ciência na Escola (PCE).

Na gestão do atual governador os valores da bolsa foram reajustados de R$ 120 para R$ 150, em 2019, e para R$ 200 em 2022. Neste ano, Wilson ampliou de 700 projetos para 974 projetos aprovados por mérito, com 3.896 bolsas.

No próximo governo, Wilson vai levar a CNH Social para as escolas. Hoje, como projeto CNH nas Escolas, os alunos já economizam R$ 500 porque saem com o curso de legislação concluído.

Com a CNH Social, de forma gratuita, eles terão acesso às aulas práticas. Segundo o governador, a CNH para muitos representa uma oportunidade de emprego e melhor qualificação.

No esporte, Wilson destacou a concessão de passagens aéreas para atletas de alto rendimento, o pagamento do maior patrocínio do futebol e o patrocínio de campeonatos de MMA, ciclismo, dominó e outros.

Frisou os investimos no esporte de base levando dez modalidades desportivas para bairros de Manaus e para o interior do Estado por meio do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). Além da revitalização de 12 espaços de esporte e lazer.

As propostas Wilson tem conquistado o apoio dos jovens. “O Wilson Lima é jovem como a gente, ele representa a nova política.

Eu acredito que o Wilson Lima tem mais a oferecer tanto para nós que somos jovens quanto para as outras classes, seja para o idoso, seja para o trabalhador, seja para o baixa renda ou alta renda.

O Wilson Lima representa a nova política e por isso nós somos 44”, disse o aprendiz de ferramenteiro, Mikael Alfaia, 21.

