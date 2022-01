Avalie o post

Hábitos mais saudáveis pode influenciar positivamente na prevenção de doenças

São Paulo – A memória é a capacidade do cérebro de guardar informações que podem ser utilizadas posteriormente. Esta, é uma das funções mais difíceis do cérebro e , com o desgaste do tempo e condições particulares, pode se tornar cada vez mais complicado manter uma memória adequada.Por isso, existem formas de auxiliar o trabalho do órgão como manter hábitos saudáveis e consumir alimentos específicos para um melhor desempenho cerebral.

(Foto: Divulgação / Assessoria)

“No meu Centro de Pesquisas e no meu Departamento de Ciências, tanto eu quanto meus alunos no doutorado de neurociência e muitos psicólogos, psiquiatras e neurologistas, estamos recebendo queixas de problemas de memória não só em pessoas que tiveram a Covid, mas também as que não tiveram. O que já sabíamos que ia acontecer devido todas essas circunstâncias vinculadas ao excesso de ansiedade”, relata o neurocientista, phd e biólogo Dr. Fabiano de Abreu.

Existem diversas doenças que afetam o funcionamento normal do cérebro como a amnésia, a psicose de Wernike-Korsakoff e o Alzheimeir. Todas, relacionadas a perda de memória, seja temporária ou permanente. “O ideal é ficar atento a qualquer perda de memória que altere o comportamento diário do indivíduo.Após a evolução das doenças, essas perdas são cada vez mais progressivas”, explica o neurocientista.

A nutricionista Dani Borges defende que a adoção de hábitos mais saudáveis pode influenciar positivamente na prevenção de doenças que afetam a memória. “Para uma boa memorização, concentração e funcionamento do nosso cérebro, é necessário adotar uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais que possuem potentes antioxidantes e ação para colaborar com a prevenção de uma série de doenças relacionadas à memória”, detalha.

De acordo com a pesquisa, as principais substâncias que devem ser valorizadas na hora de cuidar da memória são o ômega 3, a vitamina B9, a vitamina C e a vitamina E. “Podemos encontrar tais vitaminas em alimentos como o ovo, o tomate, as nozes, a uva, o brócolis, o azeite de oliva, o abacate e até mesmo o café”, exemplifica a nutricionista. Para ela, os hábitos alimentares devem, ainda, ser combinados com atividades externas. “Fazer uma atividade física, ter horários de descontração, tanto quanto manter a alimentação adequada podem contribuir para a melhora da saúde mental e a melhora dos mecanismos envolvendo a melhora da memória”.

