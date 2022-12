O maior jogador de todos os tempos reconheceu a grandiosidade de Messi após a Argentina conquistar o tricampeonato mundial. Em post publicado no Instagram, Pelé disse que a conquista do cinco vezes melhor do mundo foi “merecido por sua trajetória” e ainda exaltou Mbappé, por quem nutre bastante carinho. “Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Meu querido amigo Mbappé marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte. E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar”, destacou o Rei, que somou na conta o gol do atacante francês na decisão por pênaltis. Pelé também homenageou o amigo Diego Armando Maradona, morto em 2020. A relação dos dois foi marcada por altos e baixos, mas sempre houve respeito entre dois dos maiores da história. “Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora.”

