Pela terceira vez, Argentina é campeã da Copa do Mundo, o gol da vitória foi marcado pelo lateral direito Montiel nos pênaltis A partida aconteceu no Estado Lusail, no Catar às 12h, horário de Brasília. Campeã pela última vez em 1978 a Seleção Sul-americana leva para casa o título após 36 anos.

E o primeiro tempo foi marcado pelos dois gols da Seleção Argentina. Primeiro gol da partida foi aos 22 minutos do primeiro tempo, com o gol de pênalti, do camisa 10 da Argentina, Messi. Já o segundo gol foi marcado DiMaria aos 35 minutos.

Somente no segundo tempo, conseguiu alcançar os hermanos e marcar também dois gols. Ambos marcados por Mbappé aos 35 e 36 minutos.

As imagens da final - Fotos: AFP

No segundo tempo da prorrogação, outro empate, Messi e Mbappé marcaram mais um gol. Deixando a final decisiva para os pênaltis.

Já nos pênaltis, Argentina acertou quatro gols e França acertou somente dois.

No Brasil o sentimento era de divisão. Enquanto alguns diziam que era impossível torcer pra Argentina, outros afirmavam que Messi merecia terminar a carreira como campeão do mundo.