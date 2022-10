5/5 - (3 votes)

Em valorização a cultura do município, a prefeitura de Barcelos realizou na noite desta quarta-feira (12/10), no Hotel Amazonita, uma descontraída Confraternização entre a diretoria dos Peixes Acará-Disco e Cardinal e seus brincantes que foram representar Barcelos no Festival de Parintins.

A cidade de Barcelos, que é palco de um dos maiores festivais culturais do Amazonas, após mais de 02 anos de restrições devido a pandemia do novo Coronavirus, deu o pontapé inicial para a retomada de eventos referentes ao Festival do Peixe Ornamental de Barcelos – FESPOB, que acontecerá no último final de semana de janeiro de 2023.

O evento contou com a presença dos vereadores Diego Ribeiro e Albert Fernandes e a presença primordial do Prefeito Edson Mendes, que anunciou a liberação de R$ 200.000 (Duzentos mil reais) para a realização da grande Festa do Lançamento dos Temas dos Peixes Acará-Disco e Cardinal para o 26º Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, a festa de lançamento dos temas acontecerá no dia 28 de Outubro de 2022 em local ainda a ser definido.

O Prefeito Edson Mendes, anunciou também que logo após o pleito eleitoral, realizará a finalização do novo Piabódromo já para a realização do FESPOB em Janeiro de 2023.

Após discursos de membros da diretoria dos dois Peixes, vereadores e do prefeito Edson Mendes, foram servidas deliciosas Pizzas e refrigerantes a todos, ao som do bailado do Peixe Ornamental de Barcelos.

CONFIRA AS FOTOS dos Peixes Acará-Disco e Cardinal em Barcelos: