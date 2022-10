Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais e respondeu perguntas dos fãs sobre os mais variados assuntos. Em uma delas, a cantora relembrou o problema de saúde que a fez ficar internada em um hospital de Salvador.

A artista deu entrada no Hospital Aliança com infecção intestinal na noite da quinta-feira, 29 de setembro. A alta médica foi dada no sábado (01) e no domingo (02) a cantora votou na capital baiana.

“Tá melhor do estômago?”, questionou um seguidor pela caixinha de perguntas. “Tô melhor sim minha gente. Eu acho que foi uma mistura de caruru com lambreta, mas eu não sei, eu acho que peguei pesado demais”, iniciou Ivete Sangalo.

“Mas eu tô bem. Eu tive uma diarreia muito forte e fiquei desidratada. Logo que cheguei no hospital, que foi em caráter de urgência porque eu tava realmente me sentindo muito mal, fui muito bem atendida”, continuou.

“E aí assim, nos primeiros 40 minutos eu já me senti bem melhor e o resto do tempo foi mais uma averiguação que eles fazem. Mas já tô zero bala, zero até demais”, finalizou a cantora.