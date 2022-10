O deputado federal capitão Alberto Neto (PL) voltou a reproduzir fake news nas redes sociais. A polêmica, desta vez, é a publicação de uma foto do candidato à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usando um boné com a sigla ´CPX´. Na imagem, o parlamentar associa as letras a grupos criminosos do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde aconteceu neste domingo um ato de campanha de Lula com centenas de apoiadores.

A sigla ‘CPX’ que na verdade abrevia a palavra “Complexo” referindo-se aos conjuntos de favelas no Rio de Janeiro foi amplamente divulgado como abreviação de ´cupinxa´ de bandido, apontado como gíria de grupos criminosos pelos eleitores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Reincidente

Esta não é a primeira vez que Alberto Neto se envolve na publicação e reprodução de notícias falsas, pelo contrário, o parlamentar foi inclusive condenado em um processo por fake news, em julho deste ano.

Em uma publicação nas redes sociais, em maio de 2021, após uma chacina no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, o parlamentar postou imagens de uma mulher segurando um fuzil e associando a Adriana Santana de Araújo Rodrigues, que perdeu um filho na ação policial. No entanto, não era Adriana na foto.

Na época a defesa de Adriana, afirmou que além do fato ser inverídico, o parlamentar incentivou o compartilhamento da notícia falsa. Adriana conseguiu provar na justiça que não era a mulher da publicação e ganhou processo por danos morais contra o deputado federal pelo Amazonas, Alberto Neto e outros parlamentares.