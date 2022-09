Dois homens de 38 e 58 anos foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por suspeita de envolvimento no desaparecimento do cantor Armando Lessa, de 26 anos. A informação é do delegado Gláucio Oliveira, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos, na terça-feira, 30/8. O delegado informou que a ação ocorreu com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e relembra, ainda, que o cantor está desaparecido desde o dia 26 agosto deste ano.

Leandro desapareceu logo depois de ter entrado em uma lancha em Manaus, com destino ao município de São Gabriel da Cachoeira, e, desde então, seu paradeiro é incerto.

Ainda conforme o delegado, as investigações em torno do caso seguirão para apurar as circunstâncias do desaparecimento, bem como, a possível responsabilidade dos suspeitos. Diante do exposto, neste momento, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.