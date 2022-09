João Lucas Souza de Souza, 21, foi preso, nesta quinta-feira, 1/9, no Grande Vitória, na zona Leste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi denunciado por suspeita de estuprar, agredir, ameaçar de morte e manter em cárcere privado, uma adolescente de 17 anos. A jovem, que teve os cabelos cortados, foi encontrada nua dentro da casa do suspeito e afirmou que estava sendo violentada por quase 24 horas.

Os policiais conseguiram localizar a adolescente depois de uma denúncia. Quando chegaram à casa do suspeito, na Rua Cachoeira das Almas, encontraram João Lucas despido andando dentro do imóvel. Ao ter notado a presença dos policiais, o homem ainda tentou fugir, mas acabou preso.

Dentro da residência, os policiais localizaram a adolescente. Ela estava dentro de um quarto e disse à polícia que estava sendo mantida em cárcere privado deste a terça-feira, e estava sendo estuprada por quase 24 horas. A jovem teve os cabelos cortados e afirmou que era constantemente ameaçada de morte pelo suspeito e disse que não se tentasse fugir do local, Lucas iria matar os familiares dela.

A adolescente denunciou, ainda, que foi agredida várias vezes e apresentava vários hematomas pelo corpo. Durante buscas na residência, os policiais encontraram munições. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Conforme a Polícia Militar (PM) Luas, que já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas, foi apresentado pelos crime sequestro e cárcere privado, estupro qualificado, injúria, lesão corporal, e porte ilegal de munição.