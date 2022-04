Avalie o post

Em comunhão com a Campanha da Fraternidade 2022, a Pastoral da Juventude – PJ, da Arquidiocese de Manaus, promove o bate papo sobre “Juventude e educação. A iniciativa é um chamado a conversão neste tempo quaresmal, de um modo mais especial e com ações concretas.

A atividade contará com a participação de um professor e uma estudante da rede pública, um representante da Comissão da Campanha da Fraternidade Arquidiocesana e grupos com os jovens para debater a temática do encontro.

Segundo o integrante da coordenação da PJ, Vítor Gama, a programação irá refletis acerca do método escutar, discernir e agir.

O bate papo acontecerá no próximo sábado, 9 de abril, às 15h, no Pró-menor Dom Bosco, bairro Zumbi dos Palmares.

Ouça a matéria completa:

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

source