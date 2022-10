Uma nova parada programada para manutenção deve afetar o serviço de energia elétrica nos bairros Parque 10, na zona Sul, Colônia Terra Nova, na zona norte e no Redenção, na zona centro-oeste, nesta segunda-feira (10).

No Parque 10, serão atingidas as ruas Gilberto Ferreira com a rua Vasco Vasquez, Claude Debussy, rua Amazonas Cavalcante, Michel Fokine e av. E, no Conjunto Shangrilá e adjacências, das 8h às 17h.

No bairro Colônia Terra Nova, apenas a rua Halésia, antiga Rua Roraima (próx. à UBS-57), deve ter o abastecimento interrompido das 8h às 16h.

No bairro Redenção a rua Iguatu, acesso pela Rua B1, tem o serviço suspensodas 8h30 às 14h.